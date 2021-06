Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Essen angebrannt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 20:30 Uhr verließ in der Bahnhofstraße in Sindelfingen eine Bewohnerin ihre Wohnung, um im Keller Wäsche aufzuhängen. Hierbei nahm sie versehentlich den falschen Schlüssel mit und kam dann nicht mehr in ihre Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt stand jedoch Essen auf dem Herd und brannte an. Dies führte zu einer starken Rauchentwicklung, woraufhin der Rauchmelder auslöste. Hinzugezogene Einsatzkräfte der Feuerwehr Sindelfingen verschafften sich in der Folge über ein Fenster Zutritt zur Wohnung. Der Herd wurde in der Folge ausgeschaltet und die Wohnung belüftet. Bis auf zwei verkohlte Kochtöpfe entstand vermutlich kein weiterer Sachschaden. Personen blieben unverletzt.

