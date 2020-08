Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

In der Nacht zu Sonntag (30. August) hebelten Unbekannte das Fenster eines Wohnhauses an der Straße Grenzweg auf. In Haus durchsuchten die Täter die Räume, obwohl die Bewohner zuhause waren. Sie entwendeten Bargeld sowie ein Mobiltelefon. Den Einbruch bemerkten die Geschädigten erst am Sonntagvormittag.

