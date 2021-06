Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Motorradfahrer leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 11.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 07:55 Uhr auf der Landesstraße 1187 (Mahdentalstraße) ereignete. Vom Glemseck kommend befuhr eine 44 Jahre alte Opel-Lenkerin die Landesstraße in Richtung Stuttgart. An der Kreuzung nach der Verkehrsübungsanlage wollte sie nach links in das Krummbachtal abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich einen entgegenkommenden 28-jährigen Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Nach dem Aufprall wurde der 28-Jährige über den Pkw geschleudert und kam auf der Gegenfahrbahn zum Liegen. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

