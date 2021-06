Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Einbruch in der Glemseckstraße

Ludwigsburg (ots)

Mit mehreren Hebelversuchen und letztlich brachialer Gewalt verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zum Servicecontainer einer Autowaschanlage in der Glemseckstraße in Leonberg-Ramtel und brachte sich in den Besitz der Bargeld-Einnahmen. Nach einer ersten Schätzung belaufen sich die verursachten Sachschäden auf etwa 1.300 Euro. Die Tat muss sich zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr und Donnerstag, 06:30 Uhr erreignet haben. Zeugen können sich unter Tel. 07152 605 0 an das Polizeirevier Leonberg wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell