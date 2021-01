Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 30.01.2021

LK Verden/LK Osterholz (ots)

Kettenunfall an winterglatter Örtlichkeit. Osterholz-Scharmbeck. Zunächst befuhr eine 22-jährige am frühen Freitagnachmittag die Poststraße in Richtung Koppelstraße. In einer Linkskurve kam sie aufgrund von Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie hatte Glück und der Vorfall blieb zunächst folgenlos. Danach kam eine 19-jährige mit ihrem VW Polo, in gleicher Richtung fahrend, an der gleichen Stelle nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Mercedes der dort noch stehenden 22-jährigen zusammen. Bei diesem Zusammenstoß entstand nicht nur Sachschaden, denn der Mercedes der 22-jährigen wurde durch den Aufprall weitergeschoben und erfasste eine 80-jährige Frau auf ihrem Fahrrad, als diese gerade in diesem Moment die Unfallstelle passierte. Durch den Unfall erlitt die 80-jährige leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf ungefähr 3600 Euro geschätzt.

Stark alkoholisiert mit dem SUV unterwegs. Hambergen. Am Freitag wurde der Polizei Hambergen am frühen Nachmittag eine Trunkenheitsfahrt gemeldet. Dem Mitteiler war aufgefallen, dass eine Fahrzeugführerin eines Hyundai SUV unter dem Einfluss alkoholischer Getränke fahren würde. Bei der anschließenden Fahndung konnte das Fahrzeug kurz vor der Halteranschrift angetroffen werden. Die 46-jährige Fahrzeughalterin aus Lübberstedt befand sich beim Antreffen des Hyundai am Steuer des SUV. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Außerdem wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt. Sie darf bis auf Weiteres keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge führen.

Verkehrsunfälle durch Schneeglätte, zum Teil auch durch fehlende Winterbereifung im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Langwedel. Ab Freitagvormittag ereigneten sich mehrere Unfälle auf den Autobahnen 27 und 1. Den Auftakt um 10:50 Uhr machte eine 40jährige Fahrzeugführerin aus Scheeßel, welche mit ihrem Pkw BMW die BAB 1 aus Münster kommen in Richtung Hamburg befuhr und kurz vor dem Bremer Kreuz in das Heck eines vorausfahrenden Lkw aus Schleswig-Holstein fuhr. Der BMW drehte sich anschließend und prallte mehrfach in die Schutzplanken. Die 40jährige wurde durch den Unfall verletzt und per Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Anschließend ereigneten sich bis Samstagmorgen weitere 10 Unfälle im Zuständigkeitsbereich A27/A1, bei denen es glücklicherweise bei Blechschäden blieb. Bei drei Unfällen musste jedoch festgestellt werden, dass die Fahrzeuge trotz schneebedeckter Fahrbahn lediglich auf Sommerreifen unterwegs waren, in einem Fall waren diese zudem noch so abgefahren, dass der Pkw von der Autobahn geschoben werden musste, da die Reifen durchdrehten. Die jeweiligen Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld von 120,- Euro + einen Punkt in Flensburg und höchstwahrscheinlich auch noch Ärger mit ihren Versicherungen. Gegen 16:15 Uhr rutschte ein 23jähriger aus Bad Essen mit seinem Dienstfahrzeug VW in der Ausfahrt Oyten in die Schutzplanken, setzte jedoch seine Fahrt fort und konnte erst später durch die Autobahnpolizei Langwedel auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet angetroffen werden. Auch dieses Fahrzeug war lediglich mit Sommerreifen ausgestattet. Weiter ermittelt die Autobahnpolizei wegen Anstiftung zu einer Straftat (Unfallflucht) gegen den Fuhrparkleiter der Firma aus Melle, da der Fahrzeugführer nach dem Unfall diesen angerufen und um Rat gefragt hatte, der Fuhrparkleiter äußerte demnach er "solle bloß schnell von der Unfallstelle verschwinden". Um 21:45 Uhr befuhr ein 40jähriger Lkw-Fahrer aus Polen mit seinem 40 Tonner die BAB 27 in Richtung Walsrode, als er zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geriet und sich quer über alle Fahrstreifen stellte. Der Lkw musste aufwändig geborgen werden, u.a. mussten die Schutzplanken dazu demontiert werden. Die BAB 27 blieb in Fahrtrichtung Walsrode für ca. 9 Stunden bis Samstagmorgen, 07:00 Uhr gesperrt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer erheblich unter Alkoholeinfluss stand, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 90.000 Euro geschätzt.

Alkoholisiert auf schneeglatter Fahrbahn verunfallt. Kirchlinteln. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Polizei Verden gegen 02:20 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gemeldet. Ein 38-jähriger Führer eines Ford Focus befuhr die Hauptstraße in der Ortschaft Kirchlinteln und kam auf schneebedeckter Fahrbahn nach links von seiner Fahrspur ab. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW Passat eines 35-jährigen Fahrzeugführers. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beim Unfallverursacher wurde ein Atemalkoholwert von 2,31 Promille festgestellt. Daraufhin wurde durch die Polizei eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein des 38-jährigen sichergestellt. Dieser muss sich jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie der fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt. Ottersberg-Fischerhude. Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus Ottersberg fuhr am Freitag gegen 09.42 Uhr in Fischerhude aus einer Nebenstraße über den Gehweg auf die Fahrbahn der Straße Zum Dieker Ort. Hierbei übersah er eine 72-jährige Fahrradfahrerin aus Ottersberg, welche diesen Gehweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte und schwer verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600,-Euro.

Beim Überholen Unfall verursacht und geflüchtet. Thedinghausen. Ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer befuhr in der Gemarkung Thedinghausen am Freitag gegen 15.10 Uhr, die Achimer Landstraße in Richtung Lunsen. Unmittelbar hinter einer Rechtskurve überholte er bei schneeglatter Fahrbahn einen vorausfahrenden Pkw BMW eines 19-jährigen aus Hellwege und streifte diesen Wagen hierbei. Der BMW geriet daraufhin ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden am verunfallten PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Thedinghausen unter der Telefonnummer 04204/914380 entgegen.

Auf winterglatter Fahrbahn auf Gegenfahrbahn gerutscht. Blender-Einste. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Blender befuhr am Freitag gegen 16.25 Uhr, in Blender -Einste die Einster Hauptstraße in Richtung Einste und kam bei schneeglatter Fahrbahn in einer Kurve in den Gegenverkehr ab, wo es mit dem Pkw einer 67-jährigen aus Thedinghausen zu einem Zusammenstoß kam. Beide Beteiligten wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15000,-Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell