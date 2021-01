Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreis Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einschleichdiebe bestehlen Rentner

Achim/Baden. Am Donnerstagnachmittag sind zwei an der Straße Im Bult wohnende Senioren Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Gegen 17 Uhr klingelte ein Täter an der Haustür der zwei über 80-Jährigen. Während der Unbekannte den Bewohner des Hauses unter einem Vorwand in den Garten lockte, schlich sich ein Mittäter zunächst unbemerkt in das Haus hinein. Dort entwendete er diversen Schmuck. Bei seiner Flucht mit seiner Beute wurde er noch von den Geschädigten gesehen, er konnte jedoch nicht mehr gestoppt werden. Letztlich lief zumindest ein Täter in Richtung Mageritenweg davon. Von dem Duo liegt der Polizei eine Beschreibung vor. Demnach ist der erste Täter etwa 40 bis 50 Jahre alt und sprach gebrochenes Deutsch mit osteuropäischen Akzent. Er trug eine schwarze Maske, eine schwarze Weste über einem blauen Pullover sowie eine dunkle Jeans. Die Haare waren seitlich kurzrasiert und auf dem Kopf nach hinten gegelt. Sein Komplize war kleiner und korpulenter. Er war komplett schwarz bekleidet und trug eine Kapuze und Maske. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich Im Bult und Mageritenweg gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden. Um es Trickdieben möglichst schwer zu machen, raten die Beamten zudem dazu, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Klingelt es an der Haustür, sollte unbedingt ein Sperrriegel genutzt werden.

Lieferwagen aufgebrochen

Langwedel. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag einen Lieferwagen aufgebrochen, der am Ebereschenweg geparkt war. Die Diebe öffneten die Heckklappe des Firmenfahrzeugs gewaltsam und entwendeten aus dem Transporter einen Bohrer, eine Säge und weiteres Werkzeug. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Unfallfahrer betrunken

Langwedel. Auf der Rastanlage Goldbach kam es am Freitag kurz vor 3 Uhr morgens zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Autofahrer kollidierte beim Rangieren seines Geländewagens mit einem geparkten Lkw. Verletzt wurde dabei niemand, es entstand jedoch ein Schaden von rund 5000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel fest, dass der Autofahrer mit 2,6 Promille erheblich alkoholisiert war. Daraufhin wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Der 54-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Autofahrer verletzt Radfahrerin

Achim. Bei einem Verkehrsunfall auf der Embser Landstraße (L167) wurde am Donnerstag gegen 10:30 Uhr eine 29-jährige Radfahrerin verletzt. Ein 22-jähriger Autofahrer befuhr die L167 in Richtung Achim und bog nach rechts auf die Autobahnzufahrt ab. Dabei missachtete er jedoch den Vorrang der ihm entgegenkommenden Radfahrerin. Die Frau wurde bei der anschließenden Kollision leicht verletzt, sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Gegen den Autofahrer ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Führerschein sichergestellt

Oyten. Hoher Sachschaden entstand am Donnerstagabend gegen 19 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der A1-Anschlussstelle Oyten. Ein 39-jähriger VW-Fahrer hatte die A1 hier an der Abfahrt Oyten verlassen. Im Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über das Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen die Schutzplanken und wurde dabei derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Fahrer blieb unverletzt, der Schaden am Auto beträgt rund 5000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel fest, dass der Mann mit 1,2 Promille alkoholisiert war. Daher wurde sein Führerschein sichergestellt. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbrecher im Schwimmbad

Lilienthal. Am frühen Donnerstagmorgen gegen 4:45 Uhr sind unbekannte Täter in das Bistro des Schwimmbads an der Straße Zum Schoofmoor eingebrochen. Sie schlugen eine Scheibe ein und stiegen anschließend in das Gebäude. Dabei lösten sie jedoch den Alarm aus, woraufhin sie vom Tatort flüchteten. Diebesgut erlangten sie nicht, der verursachte Schaden ist jedoch beträchtlich. Das Polizeikommissariat Osterholz hat nun die Ermittlungen wegen versuchten schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 04791/3070 entgegengenommen.

