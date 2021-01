Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Polizei sucht Treckerfahrer

Ottersberg. Die Polizei Ottersberg sucht einen Treckerfahrer, dessen Ladung am Mittwoch kurz nach 16 Uhr mit einem auf dem Giersdorfer Damm (K9) entgegenkommenden Bus kollidierte. Der Fahrer des Linienbusses befuhr die K9 in Richtung Giersdorf, als ihm hier der Trecker mit angekoppeltem Anhänger entgegenkam. Der Anhänger war mit Baumschnitt beladen, der teilweise über den Anhänger hinausragte. So prallte die Ladung gegen die Windschutzscheibe und den Außenspiegel des Busses, so dass ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand. Der Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns dürfte den Unfall nicht bemerkt haben und ist letztlich weitergefahren. Er sowie mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04205/315810 zu melden.

80-Jährige verletzt

Langwedel/Cluvenhagen. Eine 80-jährige Radfahrerin wurde am Mittwoch gegen 16:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Verdener Straße (L158) verletzt. Ein 39-jähriger BMW-Fahrer war in Richtung Achim unterwegs, als die Radfahrerin plötzlich die Fahrbahn überqueren wollte. Sie fuhr seitlich in den Pkw, kam zu Fall und erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen musste die 80-Jährige in eine Klinik gefahren werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Rollerfahrer verletzt

Grasberg. Bei einem Verkehrsunfall auf der Wörpedorfer Straße (L133) wurde am Mittwoch gegen 15:30 Uhr ein 16-jähriger Rollerfahrer verletzt. Der Jugendliche befuhr die Wörpedorfer Straße aus Richtung Grasberg kommend. Als er von einer 61-jährigen Autofahrerin überholt wurde, verlor er die Kontrolle über seinen Roller. Schließlich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem 16-Jährigen, bei dem dieser leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

