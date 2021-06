Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Verkehrsunfall beim Linksabbiegen

Ludwigsburg (ots)

Mit noch unbekannten Verletzungsgrad musste der Rettungsdienst am Donnerstag einen 31-jährigen Radfahrer in ein Krankenhaus bringen, nachdem er gegen 17:00 Uhr in der Ulmer Straße in Leonberg-Ramtel in einen Unfall verwickelt war. Eine 19-jährige VW-Lenkerin wollte nach links in eine Hofeinfahrt einbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich den entgegenkommenden Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 31-Jährige stürzte in der Folge und wurde verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro.

