Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Schule - 3.000EUR Schaden

Northeim (ots)

Northeim, Wieterstraße, Corvinianum Mittwoch, 21.07.2021 16.00 Uhr bis Donnerstag, 22.07.2021, 09:00 Uhr NORTHEIM(da) - Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zu Donnerstag ihr Unwesen auf dem Gelände des Corvinianum Gymnasiums getrieben. An einer Stelle wurde ein Zaunelement durch Feuer beschädigt, so dass das Kunsttoffgeflecht geschmolzen ist. Ein wesentlich höherer Schaden entstand jedoch am Außenelement der Klimaanlage. Hier wurde mit Holzstöcken auf das Gehäuse eingewirkt, kleinere Stöckchen befanden sich auch innerhalb der Anlage. Der Gesamtschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 3.000EUR. Zeugen zu dem Vorgang werden gebeten, sich unter Telefon 05551-70050 mit der Polizei Northeim in Verbindung zu setzen.

