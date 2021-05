Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen-Nord (ots)

Ohne Führerschein unterwegs

Am 23.05.2021, gegen 02:58 Uhr, wurde eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus Frankenthal mit ihrem Mercedes Benz in der Bremserstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle gab die Fahrerin an, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Anzeige bzgl. des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell