Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alleinunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen-Nord (ots)

Am 23.05.2021, gegen 04:23 Uhr, schreckte eine Anwohnerin in der Bremserstraße durch einen Knall auf. Bei einem Blick aus ihrem Fenster sah sie einen Radfahrer, welcher gestürzt war und verständigte die Polizei und den Rettungsdienst. Der 58-jährige Radfahrer aus Ludwigshafen befuhr nach ersten Erkenntnissen die Bremserstraße in Richtung Carl-Bosch-Straße. In der Bremserstraße wollte er sein Licht am Fahrrad während der Fahrt einstellen. Hierbei geriet er gegen den Bordstein und stürzte. Der Radfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Fahrer war fahrtüchtig. Am Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 60 Euro.

