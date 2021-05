Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Scheibenwischer beschädigt

Ludwigshafen-Süd (ots)

Eine 56-jährige verwirrte Dame aus Ludwigshafen beschädigte am Samstagnachmittag diverse Fahrzeuge, welche in der Hauptstraße in Rheingönheim abgestellt waren, indem sie die Scheibenwischer verbog. Die Dame konnte jedoch durch die Polizei festgestellt und aufgrund ihres verwirrten Zustandes in ein Krankenhaus verbracht werden. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der 0621-963 2122 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

