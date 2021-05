Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in der Krügerstraße

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Im Laufe des vergangenen Freitags kam es zwischen 08 Uhr und 18 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Krügerstraße in Ludwigshafen-Rheingönheim. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entfernte sich hierbei, nachdem er vermutlich aufgrund zu geringen Abstandes einen roten Opel Corsa, der am Straßenrand geparkt hatte, touchierte, wodurch an diesem Sachschaden im Bereich des vorderen Kotflügels entstand. Gegen den Unfallflüchtigen wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Zeugen, die jegliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem unfallflüchtigen Verkehrsteilnehmer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Rufnummer 0621-9632122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, zu melden.

