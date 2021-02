Polizei Bochum

POL-BO: Beim Ausparken Verkehrsschild umgefahren - Fußgänger verletzt

Bochum (ots)

Am 20.02.2021, in den Nachmittagsstunden, ereignete sich auf der Alten Wittener Straße in Höhe des dortigen Kindergartens ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Beim Ausparken fuhr ein 45-jähriger Bochumer gegen ein Verkehrszeichen. Dieses knickte um und schlug einem 56-jährigen Fußgänger, welcher in diesem Moment an der Unfallstelle vorbeiging, gegen den Kopf. Der 56-Jährige kam ins Krankenhaus und befindet sich hoffentlich auf dem Weg der Besserung. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

