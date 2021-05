Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Beteiligten

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am 22.05.2021, gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Lüdenscheid mit seinem Opel Astra den Bastenhorstweg in Richtung Sternstraße und bog an der Kreuzung zu dieser nach links auf die Sternstraße ab. Hierbei übersah er einen 45-jährigen Fahrzeugführer mit seinem Mazda 6, welcher von der Industriestraße kommend die Sternstraße queren wollte. Beim darauffolgenden Verkehrsunfall wurden der 45-jährige Fahrzeugführer, sowie die 28-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder unter der E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

