Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 16-Jähriger wird Opfer eines Raubes +++

Oldenburg (ots)

Auf dem Gelände der IGS am Hochheiderweg ist es am Donnerstagabend zu einem Raub gekommen.

Ein 16-jähriger Schüler hatte sich zunächst mit einem Freund auf der Skateanlage der Schule aufgehalten. Nachdem sich der Freund gegen 21 Uhr verabschiedet hatte, seien vier Jugendliche an den 16-Jährigen herangetreten. Einer dieser Unbekannten habe nach Angaben des Opfers dessen unverschlossenes Fahrrad an sich genommen und sei damit fortgefahren. Ein weiterer Jugendlicher habe dem 16-Jährigen mit der Faust gegen das Kinn geschlagen, ihm sein Smartphone abgenommen und anschließend fortgeworfen. Danach habe derselbe Täter den Rucksack des Opfers, in dem sich eine Bluetooth-Box befand, an sich genommen. Anschließend seien die Jugendlichen zu Fuß geflüchtet.

Der 16-Jährige sprach kurz daraf einen Passanten an, der für ihn die Polizei alarmierte. Laut Aussage des Opfers sollen die Täter etwa 16 bis 17 Jahre alt gewesen sein. Einer von ihnen sei etwa 1,90 groß gewesen, ein anderer habe eine schwarze "Gucci"-Tasche bei sich gehabt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Raubes eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden. (345374)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell