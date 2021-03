Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall mit großem Dieselverlust ++ Zeugenaufruf ++

Oldenburg (ots)

++ Am 24.03.2021 gegen 15.57 Uhr verliert ein bisher unbekanntes Fahrzeug ein ca. 2 m langes Metallteil (siehe Foto) auf der A 28 auf der Richtungsfahrbahn Bremen in Höhe der Anschlussstelle Oldenburg-Kreyenbrück. Nach derzeitigen Erkenntnissen fahren vier Pkw über das Metallteil und werden dabei beschädigt. Bei drei Pkw kommt es zu Reifenschäden, an einem Pkw wird die Karosserie beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.

Auch eine Sattelzugmaschine mit Auflieger aus Kassel kann nicht mehr rechtzeitig ausweichen und überfährt das Metallteil. Dadurch wird der Kraftstofftank der Sattelzugmaschine aufgerissen, es treten schätzungsweise 500 l Dieselkraftstoff aus und verunreinigen die Fahrbahn. Die Anschlussstelle Oldenburg-Kreyenbrück wird zunächst von der Autobahnpolizei Oldenburg, anschließend von der Autobahnmeisterei Oldenburg gesperrt. Zur Absicherung der Unfallstelle ist ebenfalls die Berufsfeuerwehr Oldenburg im Einsatz.

Aufgrund der Menge an ausgetretenen Betriebsstoffen muss die Fahrbahn aufwändig durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Die Reinigungsarbeiten ziehen sich bis ca. 20.15 Uhr hin, erst dann kann die gereinigte Anschlussstelle wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Zeugen, die Hinweise auf den Verlierer geben können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter Tel. 04402 933-0 zu melden. (339727) ++

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell