Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Raubüberfall auf Taxifahrer +++

Oldenburg (ots)

Bereits in der Nacht zu Dienstag, den 23.03.2021, kam es zu einem Raubüberfall auf einen Taxifahrer. Gegen 0.52 Uhr steigen 2 junge Erwachsene in das Taxi des späteren Geschädigten ein und ließen sich in die Flötenstraße in Oldenburg fahren. Am Zielort angekommen forderte der 69-Jährige Taxifahrer den Fahrpreis ein. Diesen konnten die beiden Männer nicht bezahlen. Vielmehr hielt der 21-jährige der beiden Insassen dem Oldenburger Taxifahrer ein Messer entgegen und forderte die Herausgabe der Geldbörse. Der Fahrer verweigerte dieses, woraufhin er aggressiv bedroht wurde und der 21-Jährige Täter ein Telefon entwenden konnte. Durch lautes Hupen konnte der Taxifahrer die beiden Männer vertreiben. Zeitgleich verständigte dieser die Polizei und gab eine genaue Personenbeschreibung ab. Durch sofortige Fahndungsmaßnahmen konnten im Nahbereich die beiden Personen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Beiden wurde auf der Dienststelle der Polizei eine Blutprobe entnommen, hierbei wehrte sich der 21-Jähige massiv und leistete Wiederstand gegen Polizeibeamte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde beim Amtsgericht Oldenburg durch einen Richter Haftbefehl gegen den 21-Jährigen Oldenburger erlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell