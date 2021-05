Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trunkenheitsfahrt mit Flucht und verletzter Person

Mönchengladbach (ots)

Ein Einsatz aufgrund einer verletzten Frau führte in den frühen Donnerstagmorgenstunden, 20. Mai, gegen 1.25 Uhr zur vermutlichen Aufklärung des Unfallhergangs einer Trunkenheitsfahrt mit anschließender Flucht, die sich am Mittwoch, 19. Mai, gegen 21.50 Uhr ereignete.

Ein Unfall mit Sachschaden wurde zunächst am 19. Mai durch den vermeintlichen Autofahrer gemeldet. Wie sich später herausstellen sollte, übernahm bei diesem Unfall vermutlich der Vater die Verantwortung für die Trunkenheitsfahrt seines Sohnes. Darauf brachte die Beamten die Aussage einer Frau, zu der sie zunächst aufgrund einer Kinnverletzung am 20. Mai, gegen 1.25 Uhr an die Brunnenstraße gerufen wurden. Auf Nachfrage der Beamten woher die Wunde stamme, gab die Frau unter offensichtlichem Alkoholeinfluss stehend an, sie sei an einem Autounfall beteiligt gewesen, den ihr Freund verursacht habe. Dieser stritt die Unfallschilderungen allerdings ab. Schließlich lotste die Frau die Polizeibeamten zur Viktoriastraße, wo nach ihrer Aussage der Autounfall stattgefunden haben solle und zeigte den Beamten vor Ort einen beschädigten Baum. Auf einem öffentlichen Parkplatz in Höhe Siepensteg fanden sie zudem ein abgestelltes Auto, das die Frau als den Unfallwagen erkannte.

Das Paar wurde ins Polizeipräsidium gebracht und nach Beendigung aller Maßnahmen entlassen. Eine Weiterfahrt wurde ihnen untersagt. Beide wurden auf Drogenkonsum getestet - mit positivem Ergebnis. Die Unfallermittlungen dauern an. (cr)

