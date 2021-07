Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrerflucht auf Parkplatz - mind. 3.000EUR Schaden Zeugen gesucht!

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Göttinger Str., Parkplatz Drogerie Rossmann Freitag, 23.07.2021, zwischen 11:30 Uhr und 11:50 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG(da) - Ein Unbekannter hat heute Mittag zwischen 11:30 Uhr und 11:50 Uhr vermutlich beim Ausparken einen erheblichen Schaden an einem anderen PKW verursacht und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Unbekannte parkte vermutlich rückwärts aus den zentralen Parkbuchten aus und kollidierte beim Zurücksetzen mit einem PKW Seat, der am nördlichen Rand des Parkplatzes stand. Der Seat wurde so erheblich im Bereich der Fahrertür beschädigt, dass davon auszugehen ist, dass der Verursacher den Schaden bemerkt haben müsste. Da der Parkplatz zum Unfallzeitpunkt eigentlich sehr gut besucht war, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die Verkehrsunfallflucht aufzuklären: Polizeistation Nörten-Hardenberg, Tel.: 05503-915230.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell