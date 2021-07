Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Ausparken gleich zwei PKW beschädigt

Northeim (ots)

Northeim, Parkstraße Mittwoch, 21.07.2021, 15:00 Uhr NORTHEIM(da) - Beim Ausparken aus einer engen Parklücke beschädigte am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr eine 19-jährige Northeimerin gleich zwei andere PKW und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 7.000EUR. Zunächst kollidierte sie mit ihrem PKW mit einem parallel geparkten PKW Peugeot, anschließend stieß sie rückwärts noch gegen einen hinter ihr stehenden PKW Opel. An ihrem Fahrzeug und dem Peugeot entstand jeweils ein Schaden von ca. 1.500EUR, der Schaden an dem Opel wird auf ca. 4.000EUR geschätzt.

