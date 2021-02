Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht geklärt - 20-Jähriger fährt in Polizeikontrolle

Ludwigshafen (ots)

Ein 20-Jähriger geriet am Mittwoch (10.02.2021) in eine Polizeikontrolle, nachdem er zuvor gegen eine Straßenlaterne fuhr und eine Unfallflucht beging. Gegen 18.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein stark beschädigter Pkw auf, der in der Ruchheimer Straße unterwegs war. Der 20-jährige Fahrer gab sofort zu, dass er auf einem Supermarktparkplatz in der Comeniussstraße gedriftet und gegen eine Straßenlaterne gefahren wäre. Anschließend wäre er einfach davongefahren. Zeitgleich erhielten die Polizeibeamten die Information, dass mehrere Zeugen einen drifteten Pkw auf einem Parkplatz beobachtet haben, der gegen eine Laterne fuhr. Der junge Mann muss sich nun wegen einer Verkehrsunfallflucht verantworten und für den entstandenen Schaden aufkommen. Insgesamt entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3000 Euro.

