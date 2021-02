Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Imbiss

Ludwigshafen (ots)

Ein 42-Jähriger wurde am Mittwoch (10.02.2021) bei einem versuchten Einbruch in einen Imbiss am Schillerplatz erwischt. Der Besitzer des Imbisses traf zufällig gegen 19.20 Uhr auf den Einbrecher, der in diesem Moment das Imbissgebäude verließ. Glück für den Besitzer: aus dem Gebäude wurden keine Gegenstände gestohlen. Er brachte anschließend persönlich den Einbrecher zur nah gelegenen Polizeiwache und übergab ihn den Polizeibeamten.

