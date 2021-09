Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Frauen, Kinder und Männer aus dem Irak aufgegriffen

Weißkeißel, Kodersdorf-Bahnhof (ots)

Am Mittwoch (15. September 2021) sind am späten Nachmittag in der Ortslage Weißkeißel (Landkreis Görlitz) drei irakische Männer (32, 29, 18) und ein Jugendlicher (16) aufgegriffen worden.

Bundespolizisten hielten einen auf der Bundesstraße 115 fahrenden VW Golf mit deutschen Kennzeichen an. Neben dem Fahrer (25) befanden sich vier weitere Personen im Fahrzeug. Der 25-jährige Iraker gab an, dass er seine Reisedokumente daheim vergessen habe. Seine vier Mitfahrer seien alle Iraker und sind nicht im Besitz von gültigen Reisedokumenten.

Die fahndungsmäßige Überprüfung des Fahrers ergab, dass dieser im Besitz einer deutschen Duldung ist.

Alle fünf Personen wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht.

Gegen den 25-jährigen Fahrer wird wegen des Verdachts des Einschleusens ermittelt.

In den Nachtstunden informierte ein Jäger die Inspektion Ludwigsdorf darüber, dass er im Waldstück Nähe Kodersdorf mehrere Personen gesehen habe. Bei Erkennen des Jägers flüchteten die Personen. Vor Ort geeilte Bundespolizisten stellten in Kodersdorf-Bahnhof zunächst neun Personen fest.

Mit Hilfe des eingesetzten Polizeihubschraubers und der eingesetzten Diensthundestreife, wurde im Gleisbereich eine weitere Person festgestellt, welche abgeduckt in einem Graben hockte.

Bei den Personen handelt es sich um drei Frauen (30, 26, 22), drei Kindern (9, 7, 2) und vier Männern im Alter von 27 bis 36 Jahre aus dem Irak.

Zweifelsfrei wurden alle Aufgegriffenen ins Bundesgebiet geschleust.

Bei beiden Feststellungen kam der Polizeihubschrauber zum Einsatz.

