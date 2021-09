Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Neun Männer in Gewahrsam genommen

Görlitz, Weißwasser (ots)

Innerhalb kürzester Zeit nahm die Bundespolizei am gestrigen Tag (16. September 2021) neun Iraker in Gewahrsam. So wurden in Görlitz auf dem Bahnhofsvorplatz zwei irakische Männer (24, 24) und kurze Zeit später in der Konsulstraße ebenfalls zwei Männer aus dem Irak festgestellt (27, 28). Fast zur gleichen Zeit stellte eine Streife auf dem Bahnhof Weißwasser in der Regionalbahn fünf männliche irakische Staatsangehörige fest. Eine Kollegin der Bundeszollbehörde gab den entscheidenden Tipp, dass fünf orientalisch aussehende Männer in Görlitz in den Zug Richtung Cottbus gestiegen sind. Alle neun Männer wurden in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht.

