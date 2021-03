POL-PDNW: B 39 / Weidenthal: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Weidenthal: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern

B 39 / Weidenthal (ots)

Am Freitag, 26. März 2021, gegen 17.20 Uhr ereignete sich auf der B39, zwischen Weidenthal und Neidenfels ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern. Auf Grund der Beschränkung der Durchfahrtshöhe musste ein in Richtung Neustadt fahrender 49-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim in die Mitte der Fahrbahn fahren um mit seinem Sattelzug nicht an der Begrenzungsmauer des Tunnels hängen zu bleiben. Hierbei ließ er die erforderliche Sorgfalt außer Acht und näherte sich nicht wie erforderlich mit mäßiger Geschwindigkeit dem Tunnel an. Eine entgegenkommende 48-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Kaiserslautern konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem in der Mitte der Fahrbahn fahrenden Lkw im Tunnel verhindern. Zwei dem Pkw nachfolgende Motorradfahrer, eine 21-jährige aus Neustadt und ein 22-jähriger aus dem Kreis Germersheim, erkannten die Verkehrssituation zu spät und konnten trotz Bremsung ein Auffahren auf den Pkw nicht mehr verhindern. Beide Motorradfahrer erlitten in Folge des Unfalls schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und mussten mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Motorrädern und dem Pkw beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Die B 39 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 19.00 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Es bildete sich jeweils in beide Fahrtrichtungen ein mehrere Kilometer langer Rückstau.

