Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Auf dem Krankenhaus-Parkplatz an der Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße wurde am Donnerstag, zwischen 8 und 12.30 Uhr, ein grauer Hyundai i30 angefahren. Am linken vorderen Kotflügel und der Fahrertür sind Kratzer und Dellen entstanden. Der Verursacher ist geflüchtet und hat einen Schaden von rund 1.000 Euro hinterlassen.

Gladbeck:

Auf der Diepenbrockstraße hat es am Donnerstagmittag eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein schwarz-silberner Smart ForFour an der linken Seite beschädigt. Die Besitzerin des Autos hatte gegen 12.45 Uhr einen Knall gehört. Als sie daraufhin nachschaute, bemerkte sie die Schäden an ihrem Auto. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise zu Unfallfluchten nehmen die Verkehrskommissariate unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

