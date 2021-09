Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zu schnell die Kurve genommen

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Westring/Hertener Straße hat es am späten Donnerstagnachmittag eine Verkehrunfall gegeben, bei dem ein 14-jähriger Radfahrer aus Recklinghausen leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Teenager gegen 17.50 Uhr von der Hertener Straße nach links auf den Westring abbiegen. Dabei war er aber offensichtlich zu schnell in der Kurve unterwegs, so dass er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor, stürzte und dann mit dem Auto eines 32-jährigen Marlers zusammenstieß, der gerade an der roten Ampel stand. Der 14-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Er wurde noch vor Ort ambulant behandelt. Der Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

