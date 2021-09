Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall auf der Dortmunder Straße

Recklinghausen (ots)

Auf der Dortmunder Straße sind am Donnerstagnachmittag eine Auto- und eine Motorradfahrerin zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 27-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel gegen 15.30 Uhr von der Dortmunder Straße nach links in den Ginsterweg abbiegen. Gleichzeitig fuhr eine 26-jährige Motorradfahrerin aus Castrop-Rauxel an der Autofahrerin vorbei. Dabei kam es zur Kollision, bei der die Motorradfahrerin leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt.

