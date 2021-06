Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Radfahrer übersehen - leicht verletzt

Fulda (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Fulda auf der Petersberger Straße in Höhe der Einmündung Baugulfstraße. Eine 64-jährige Frau aus Fulda wollte von der Petersberger Straße aus Richtung Stadtmitte kommend mit ihrem Pkw Skoda nach links in die Baugulfstraße einbiegen. Der stadteinwärts fließende Verkehr war wegen hohen Verkehrsaufkommens in Stocken geraten und man ließ eine Lücke, um der Frau das Abbiegen zu ermöglichen. Beim Abbiegen übersah sie dann aber einen entgegenkommenden 20-jährigen Radfahrer, der auf dem Radschutzstreifen rechts an den wartenden Fahrzeugen vorbeifahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1200,-EUR geschätzt.

