Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld (ots)

Am 02.06.2021 zwischen 06:00 Uhr und 14:20 Uhr, wurde in der Heinrich-von-Stephan-Straße 4 ein auf dem dortigen Kundenparkplatz eines Einkaufmarktes abgestellter blauer Pkw Skoda Octavia durch ein anderes Fahrzeug an der Stoßstange und dem Kotflügel vorne links beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang werden an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de erbeten.

