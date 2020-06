Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Tatverdächtiger der Holzgerlinger Mord-Ermittlungen an SOKO Bühlen überstellt

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund des vorliegenden Auslieferungsersuchens wurde am Mittwoch der 30-jährige Tatverdächtige des dreifachen Mordes in Holzgerlingen über den Landweg nach Deutschland zurückgeführt. Italienische Sicherheitskräfte brachten den Mann von einer Justizvollzugsanstalt zum italienisch-österreichischen Grenzübergang "Brenner". Dort übernahmen Kriminalbeamte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg den Tatverdächtigen und brachten diesen in den Polizeigewahrsam nach Stuttgart. Der Tatverdächtige wurde heute aufgrund des bestehenden Haftbefehls einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige schweigt bisher zu den Tatvorwürfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell