Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Fälle von Unfallflucht

Bad Hersfeld / Heringen (ots)

Bad Hersfeld - Lkw streift Lichtsignalanlage und flüchtet

Am Dienstagnachmittag, den 01.06.2021, gegen 15.40 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Führer einer Sattelzugmaschine die Homberger Straße in Bad Hersfeld stadteinwärts und streifte beim Linksabiegen in die Wehneberger Straße mit dem Auflieger die dort befindliche Lichtsignalanlage am rechten Fahrbahnrand. An der Ampel entstand Sachschaden in Höhe von 700,- Euro. Bei dem Sattelzug handelte es sich vermutlich um ein Fahrzeug aus Polen, der Auflieger habe eine blaue Plane mit der Aufschrift "Galaxy Transport" gehabt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Hersfeld unter 06621-932-0 in Verbindung zu setzen.

Heringen - Verkehrsunfallflucht an geparktem Pkw

Der grüne Pkw Subaru Legacy eines Heringers war in der Zeit von Dienstag, 01.06.2021, 19.30 Uhr bis Mittwoch, 02.06.2021, 09.20 Uhr in der Unteren Goethestraße in Heringen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als der Fahrzeughalter zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den linken Aussenspiegel seines Subaru vermutlich im Vorbeifahren beschädigt hatte und anschließend unerlaubt die Unfallstelle verließ. Am Pkw entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 100,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Hersfeld unter 06621-932-0 in Verbindung zu setzen.

