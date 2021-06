Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sparkassengebäude beschädigt - Zeugen gesucht

Mittelkalbach (ots)

Am Montag, den 31.05.2021 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr, wurde das Gebäude der Sparkasse in Mittelkalbach vermutlich durch einen bislang unbekannten Pkw beim Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen wenden sich bitte an den Polizeiposten Neuhof unter 06655/96880.

