Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sechs Unfälle mit vier Verletzten

Vogelsbergkreis (ots)

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten (P) Am 29. Mai gegen 18:15 Uhr befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer mit seinem Motorrad der Marke Suzuki, Modell Bandit 1200 die Landesstraße von Götzen herkommend in Richtung "Poppenstruth". Im Bereich einer scharfen Linkskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dort befindliche Schutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 66-jährige und seine 38-jährige Mitfahrerin über die Schutzplanke geschleudert und blieben auf der angrenzenden Wiese liegen. Der 54-jährige wurde in das Krankenhaus nach Schotten eingeliefert. Die 38-jährige Mitfahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Marburg geflogen. Es entstand Sachschaden von 3.000 EUR.

Geparktes Fahrzeug gestreift

Schotten (P) Am 29. Mai gegen 19:00 Uhr befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Kleintransporter den Kuhweg in Richtung Laubacher Straße. Der 35-jährige wollte nach links auf den Parkplatz der Gesamtschule einbiegen. Durch die Länge seines Fahrzeuges und die enge Fahrbahnverhältnisse, streifte der Kleintransporter die vordere Stoßstange und den rechten Scheinwerfer des Mercedes AMG, eines 41-jährigen Pkw-Fahrers, welcher am linken Fahrbahnrand in Höhe der Einfahrt zur dortigen Turnhalle geparkt war. Es entstand Sachschaden von insgesamt 6.000 EUR.

Junge mit Fahrrad gestürzt

Schlitz (P) Am 30. Mai gegen 10:30 Uhr befuhr ein 10-jähriger Junge mit seinem Fahrrad den Radweg von Hartershausen nach Üllershausen. Plötzlich verlor der Junge die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Bei dem Unfall verletzte er sich leicht am Kopf. Er wurde vorsorglich in die Kinderklinik nach Fulda eingeliefert. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Auffahrunfall

Rudingshain (P) Am 27. Mai gegen 07:00 Uhr befuhr ein 50-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug die Karl-Theobald-Straße in Richtung Schulstraße und wollte nach links in Richtung Hoherodskopf abbiegen. Beim Abbiegevorgang musste der 50-jährige weit nach rechts ausscheren. Hierdurch geriet der Auflieger über die Fahrbahn hinaus und stieß gegen den Audi A4 einer 55-jährigen, welcher auf dem Grundstück der Hausnummer 17a geparkt war. Es entstand Sachschaden von 2.700 EUR

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach (P) Am 31. Mai gegen 08:15 Uhr befuhr eine 47-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Fiat Seicento die Landesstraße von Dirlammen nach Lauterbach. Verkehrsbedingt musste die 47-jährige ihr Fahrzeug vor der Einfahrt in den Verkehrskreisel am Knöppsack bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 51-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies und bremste seinen Renault Van ebenfalls bis zum Stillstand ab. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer, welcher sich mit seinem VW Touareg hinter dem Renault befand, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault gegen den Fiat geschoben. Bei dem Unfall blieben alle Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 13.000 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Wallenrod (P) Am 01. Juni gegen 12:45 Uhr befuhr ein 33-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Betonmischer die Landesstraße vom Holzwerk herkommend in Richtung Wallenrod. Im Bereich einer leichten Linkskurve kam ihm ein Lkw mit Auflieger entgegen, welcher sich weit über der Fahrbahnmitte befand. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 33-jährige seinen Betonmischer stark ab und versuchte noch etwas nach rechts auszuweichen. Dabei geriet das Fahrzeug auf die Bankette. Durch seine Ladung, geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und kam dann im Straßengraben auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stillstand. Der Unfallverursacher kam zu Fuß zu dem 33-gelaufen und half ihm aus seinem Fahrzeug. Er entfernte sich jedoch anschließend, ohne das ein Austausch der Personalien stattgefunden hätte. Nach Aussage des 33-jährigen soll es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen ausländischen Lkw mit Auflieger und grauer Plane handeln. Der Unfallverursacher war der deutschen Sprache nicht mächtig. Bei dem Unfall verletzte sich der 33-jährige leicht. Hinweise zu dem Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.06641-9710. Am Betonmischer entstand Sachschaden von 10.000 EUR.

