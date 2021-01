Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Teure Autoelektronik gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in der Bismarckstraße ein teures Assistenzsystem eines geparkten Autos gestohlen. Die Täter bauten aus der Fahrzeugfront eines unweit der Friedrichstraße abgestellten schwarzen BMW X5 die Geschwindigkeitsregelanlage ab und machten sich damit aus dem Staub. Der an dem neuwertigen Auto entstandene Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

