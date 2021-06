Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: PKW-Führer ohne Führerschein und Zulassung, aber mit falschen Kennzeichen und Drogen im Blut unterwegs

Fulda (ots)

Am Donnerstag, den 03. Juni 2021, gegen 11:30 Uhr, wurde eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation Petersberg in der Fuldaer Stadtmitte auf einen alten VW Polo aufmerksam, bei welchem die Rückleuchten stark abgedunkelt waren. Bei einer anschließenden Kontrolle des PKW stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug keine gültige Zulassung hat. Im Fahrzeug befanden sich der 37-jähriger PKW-Führer sowie sein 46-jähriger Beifahrer, beide aus dem Landkreis Fulda und der Polizei bereits bestens wegen diverser Straftaten bekannt. Die am Fahrzeug montierten Kennzeichenschilder waren schon lange außer Betrieb. Die darauf befindlichen HU- und Zulassungsstempel waren gefälscht. Der PKW-Führer hatte keinen Führerschein und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen den PKW-Führer wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Er wurde vorläufig festgenommen und eine Blutentnahme durchgeführt.

gefertigt: POK Müller, Polizeiautobahnstation Petersberg

eingestellt: EPHK Wingenfeld / E 31

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell