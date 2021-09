Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Mann auf Zebrastreifen touchiert - Autofahrer fährt davon

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der auf der Straße Münsterplatz einen 37-jährigen Mann aus Castrop-Rauxel angefahren hat - und danach weitergefahren ist. Der 37-Jährige lief am Donnerstagmittag, gegen 12.15 Uhr, mit seinem Hund über den Zebrastreifen. Ein Autofahrer, der in einem hellen Kleinwagen unterwegs war, fuhr über den Zebrastreifen und touchierte dabei den Fußgänger. Anschließend drehte sich der Fahrer zwar offensichtlich kurz um, fuhr dann aber weiter, ohne sich zu kümmern. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt. Sein Hund blieb unverletzt. Der 37-Jährige konnte sich das Kennzeichen des Autos merken - die Ermittlungen zum Fahrer dauern noch an.

