Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Mainz, Neustadt (ots)

Am Donnerstag, 17.09.2020, 12:45 -13:00 Uhr kam es in der Rheinallee in Höhe der Kreuzung Am Zollhafen/Illstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 10-jähriger Junge verletzt wurde. Ein unbekannter Autofahrer hatte den Jungen, der die Straße an einer Fußgängerampel überquerte, beim Abbiegen zu spät wahrgenommen und angefahren. Der Autofahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Junge wurde von Zeugen vor Ort versorgt. Die Zeugen, sowie der verantwortliche Autofahrer werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2, Telefon: 06131 - 654210 zu melden.

