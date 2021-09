Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Castrop-Rauxel: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Herten

Am Mittwoch brachen Unbekannte, in der Zeit von 17 Uhr bis 18.30 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Branderheide ein. Sie hebelten die Wohnungstür in einem der Obergeschosse auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie flüchteten unerkannt mit Bargeld.

Castrop-Rauxel

Unbekannte Täter entwendeten einen grauen Opel Meriva von der Habinghorster Straße. Die Tat ereignete sich am Dienstag, zwischen 07.45 Uhr und 16.45 Uhr. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel: 0800 2361 111 entgegen.

