Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für die Bereiche Cloppenburg, Nordkreis und Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

+++ Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta kontrolliert die Einhaltung der geltenden rechtlichen Regelungen +++ Verstärkte Präsenz an den bevorstehenden Feiertagen

Seit Mittwoch, 16. Dezember 2020, besteht in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung, welche verschärfte Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vorsieht. Oberstes Gebot bleibt das Grundprinzip der Kontaktreduzierung auf das absolute nötige Minimum. Demzufolge bleibt die Kontaktbeschränkung von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten bis zum 10. Januar 2021 sowohl für zuhause als auch für den öffentlichen Raum bestehen. Ausschließlich für Weihnachten gibt es eine einzige, enge Ausnahme für Angehörige. Die aktuelle Verordnung sieht zudem Verschärfungen für Silvester und Neujahr vor. So ist weder das Mitführen noch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern oder anderen pyrotechnischen Gegenständen erlaubt. Ferner gilt ein An- und Versammlungsverbot. Daher sind Zusammenkünfte von mehreren Personen unzulässig, selbst wenn dabei die Abstandsregelungen eingehalten werden.

Mit Beginn des Lockdowns hat die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta den Kräfteansatz angepasst, um die polizeiliche Präsenz in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zu erhöhen. Wie bereits in den letzten Wochen und Monaten erfolgt, werden die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte auch während der Feiertage die Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona- Verordnung kontrollieren und Verstöße ahnden.

"Dieses Jahr stehen Weihnachten und Silvester ganz im Zeichen von Corona. Neben den jährlich wiederkehrenden Einsatzlagen werden wir in diesem Jahr auch auf die Einhaltung der erlassenen Corona-Beschränkungen achten. Die letzten Wochen und Monate haben gezeigt, dass der Großteil der Bürgerinnen und Bürger im Oldenburger Münsterland die grundlegenden Verhaltensregeln verinnerlicht haben, sodass wir zuversichtlich auf die anstehenden Feiertage schauen", so Polizeidirektor Walter Sieveke, Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta.

"Wir haben Verständnis dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger insbesondere an Weihnachten, dem Fest der Familie, Kontakte brauchen. Wir dürfen aber nicht aus den Augen verlieren, dass das Virus weiterhin präsent und gefährlich ist. Das zeigen die aktuellen Corona Zahlen. Das Corona Virus ist an den Feiertagen nicht weniger ansteckend. Daher erfordern die kommenden Tage und auch Feiertage weiterhin Wachsamkeit, Disziplin und Solidarität eines jeden" sagte Polizeidirektor Jörn Kreikebaum, Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta.

Das Land Niedersachsen beantwortet unter dem folgenden Link häufig gestellte Fragen rund um die aktuellen Corona-Regelungen. Hier stehen auch Schaubilder zum Download zur Verfügung.

Link: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-faq-185463.html

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell