Steinfeld- Zimmerbrand mit verletzten Personen

Am Donnerstag, 17. Dezember 2020, gegen 19.30 Uhr, kam es in der Straße Broamweg auf einem dortigen landwirtschaftlichen Gehöft zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Wohnhaus des Gehöfts zu einem Zimmerbrand. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich ein 63-jähriger Bewohner im Wohnhaus auf. Ersthelfer im Alter von 20 bis 29 Jahren aus Steinfeld und Lohne, welche sich in einer angrenzenden Scheune befanden, bemerkten den Brand und konnten diesen eigenständig löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Gebäude gelang es den Ersthelfern jedoch nicht, den 63-Jährigen aus dem Wohnhaus zu befreien. Dieser konnte durch alarmierte und mit Atemschutz ausgerüstete Feuerwehrkräfte aus dem Wohnhaus gerettet werden. Der 63-Jährige wurde mit einer lebensbedrohlichen Rauchgasvergiftung zunächst in ein örtliches Krankenhaus und von dort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Ein 23-jähriger Ersthelfer aus Steinfeld erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Öffnung eines Fensters wurde ebenfalls ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Durch den Brand ist ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 20.000 Euro entstanden. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass ein technischer Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein könnte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Visbek- Diebstahl von Überwachungskameras

Am Donnerstag, 17. Dezember 2020, gegen 01.00 Uhr, kam es in der Straße Visbeker Damm im Bereich eines dortigen SB-Fleischautomaten zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete die im Bereich des Automaten angebrachten Überwachungskameras. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel. 04445-950470) entgegen.

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 14. Dezember 2020, 05.00 Uhr, und Mittwoch, 16. Dezember 2020, 19.45 Uhr, kam es in der Mühlenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt einen geparkten VW Polo. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Dinklage- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 17. Dezember 2020, 18.32 Uhr, kam es in der Straße Hinter Wehrhahn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrer oder Fahrerin setzte mit einem hellen PKW rückwärts auf der Straße zurück und stieß mit einer Grundstücksmauer zusammen. Anschließend setzte der Fahrer oder die Fahrerin die Fahrt unerlaubterweise fort, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Bei dem PKW könnte es sich um einen Renault Scenic mit einem ausländischen Kennzeichen gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

