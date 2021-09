Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Kleinkind bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagmorgen wollte eine 30-Jährige Frau aus Haltern am See mit ihrem 2-jährigen Sohn die Weseler Straße an einer Fußgängerampel überqueren. Bei Grünlicht rollte der Junge mit seinem Laufrad auf die Fahrbahn. Eine 80-jährige Autofahrerin aus Haltern am See übersah nach ersten Erkenntnissen das Rotlicht. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Kleinkind. Der Junge wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

