Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Jogger wieder einmal ohne Hose unterwegs

Polizei sucht weitere Zeugen

Hünxe (ots)

Am Samstag gegen 15.15 Uhr meldete sich eine 21 Jahre alte Frau von einem Waldparkplatz in den Tester Bergen in Bucholtwelmen und teilte mit, dass sie im dortigen Waldgebiet einem Jogger begegnet sei, der ohne Hose unterwegs war.

Dieser habe halb nackt aber mit einer fast vollständigen Gesichtsbedeckung ihren Wanderweg joggend passiert.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell