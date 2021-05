Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Kind von Pkw angefahren

Dinslaken (ots)

Am Samstag, den 15.05.2021, gegen 16:20 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Hans-Böckler-Straße. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Duisburg befuhr die Hans-Böckler-Straße in Fahrtrichtung Duisburg. In Höhe der Haus-Nr. 20 kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem 12-jährigen Jungen aus Dinslaken, der die Hans-Böckler-Straße aus Blickrichtung des Pkw-Fahrers von links nach rechts zu Fuß überquerte. Zuvor waren bereits zwei Mädchen über die Fahrbahn gerannt, wodurch der Pkw-Fahrer bereis seine Geschwindigkeit verringert hatte. Trotzdem konnte er den Zusammenstoß mit dem Jungen nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenprall wurde der Junge schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wo er stationär behandelt werden muss. Eine Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Die Unfallstelle wurde für die Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten in Fahrtrichtung Duisburg gesperrt.

