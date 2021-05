Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Alleinunfall mit einem schwerverletzten Pkw-Fahrer

Wesel (ots)

Am Freitag, den 14.05.2021, gegen 20.30 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann aus Xanten die Uedemer Straße von Labbeck in Richtung Uedemer Bruch. Dabei kam der Mann mit seinem Pkw, aus bisher ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw wurde die Uedmer Straße bis gegen 21.00 Uhr gesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet.

