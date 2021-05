Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht Geschädigte und weitere Zeugen nach versuchtem Raub

Wesel (ots)

Am Dienstag gegen 11.00 Uhr beobachtete ein 58-jähriger Mann aus Hamminkeln, wie eine unbekannte junge Frau versuchte, an der Friedrichstraße, Ecke Wilhelmstraße, einer ebenfalls unbekannten, älteren Dame in der Innenstadt im Vorbeigehen eine Tüte zu entreißen.

Dies gelang ihr nicht, da die ältere Dame die Tüte mit verschränkten Armen fest vor ihrer Brust hielt. Die junge Ganovin ging nach dem einmaligen Versuch weiter in Richtung Schillstraße. Sie hatte einen Hund dabei, der die ältere Dame während des Vorfalls anbellte. Den Vorfall meldete der Zeuge später der Polizei. Beide Frauen konnten bislang nicht ermittelt werden. Die ältere Dame schien jedoch sichtlich geschockt zu sein, da sie gegenüber dem Zeugen angab, so etwas noch nie erlebt zu haben.

Beschreibung der Unbekannten:

Ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, schwarze, zum Zopf gebundene Haare, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem dunklen Oberteil. Der Hund war ca. 50 cm hoch, und hatte kurzes, schwarzes Fell.

Die ältere Dame war ca. 80 Jahre alt, hatte eine normale Figur und trug graue Haare.

Die Polizei Wesel bittet die ältere Dame, sich bei der Polizei in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107-0 zu melden. Zeugen werden ebenfalls gebeten, Hinweise zu geben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell