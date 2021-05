Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Alleinunfall mit schwerverletztem Pkw-Fahrer

Wesel (ots)

Am Freitag, den 14.05.2021, gegen 14.20 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Mann aus Kalkar mit seinem Pkw die Mörmterer Straße (B 57) aus Richtung Marienbaum kommend in Fahrtrichtung Xanten. Kurz hinter der Kreuzung Mörmterer Straße / Am Bruckend / Willicher Straße kam der 66-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der rechten Fahrzeugfront gegen einen Straßenbaum. Von dort prallte er zurück auf die Fahrbahn, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Dabei erlitt der Mann aus Kalkar schwere Verletzungen und wurde mittels eines Rettungswagens einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Im Krankenhaus ergaben sich Hinweise darauf, dass der 66-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutprobe wurde entnommen. Während der Unfallaufnahme wurde die Mörmterer Straße im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt und der Verkehr durch die Polizei abgeleitet. Die Sperrung dauerte ca. eine Stunde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell