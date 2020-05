Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - In den Gegenverkehr

Lippstadt (ots)

Am Dienstag (26. Mai), gegen 19.30 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Lippstädter mit seinem Renault die Benninghauser Straße in Richtung Eickelborn. Im Bereich einer leichten Linkskurve geriet er in den Gegenverkehr, da er nach eigenen Angaben kurzzeitig abgelenkt war. Als er wieder auf den Straßenverkehr achtete bemerkte er einen ihm entgegenkommenden 26-jährigen VW-Fahrer aus Lippstadt. Der Versuch noch auszuweichen misslang, so dass es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Beamten beim 42-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest endete mit über 1,3 Promille, so dass anschließend, durch einen Arzt auf der Polizeidienststelle, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt worden ist. Die beiden Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf 15.000 Euro geschätzt. (reh)

