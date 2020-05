Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Bundesliga-Topspiel wird zum Verhängnis

Lippstadt (ots)

Zum Verhängnis wurde einem 38-jährigen Lippstädter das Topspiel der Bundesliga am Dienstagabend. Gegen 18:35 Uhr mit dem Fahrrad auf der Behringstraße unterwegs, wurden die Beamten des Einsatztrupps bei einer Kontrolle auf den zuletzt abgetauchten Mann aufmerksam. Eine Überprüfung förderte, neben einer geringen Menge an Betäubungsmitteln, einige offene Haftbefehle zu Tage. Der Weg zum gemeinsamen Fussballabend mit einem Freund endete daher in der Festnahme und anschließenden Überführung in eine Justizvollzugsanstalt. (wo)

